Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Samsun Haberleri Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi

Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi

’da acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermeyince helikopter hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı.Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Altınkaya Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil hastaneye gitmesi gereken kalp hastası bir kişi için ambulans istendi. Ancak hastanın Altınkaya Barajı’nın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla feribot çalışmadığından Samsun’dan ambulans helikopter talep edildi. Sağlık Bakanlığı 112 acil ambulans helikopteri hastayı almak için Samsun’dan havalandı. Altınkaya Mahallesi

Giriş Tarihi: 2.5.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 16:45 ABONE OL
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Samsun’da acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermeyince helikopter hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı.
Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Altınkaya Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil hastaneye gitmesi gereken kalp hastası bir kişi için ambulans istendi. Ancak hastanın Altınkaya Barajı’nın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla feribot çalışmadığından Samsun’dan ambulans helikopter talep edildi. Sağlık Bakanlığı 112 acil ambulans helikopteri hastayı almak için Samsun’dan havalandı. Altınkaya Mahallesi’ne giden helikopter etraf yamaç olduğu için bir tarlaya inip hastayı almak istedi. Ancak, tarla sahipleri ambulans helikopterin tarlalarına inmelerine izin vermedi. Helikopterin ineceği yere toplanan tarla sahipleri el hareketleri ile ambulans helikopterin inmesine engel oldu. Pilot, helikopter ile tarlanın etrafından 10 tur atmak zorunda kaldı. Vatandaşlar izin vermeyince pilot durumu 112 merkezine bildirdi. Helikopter hastayı alamadan Samsun’a dönmek zorunda kaldı.
Hasta için ise barajdan geçiş olmadığı için Sinop’tan kara ambulansının sevk edileceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA