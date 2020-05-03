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Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadına gözaltı

(İHA) – Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 112 helikopter ambulansının tarlaya inmesine izin vermeyen şahıs gözaltına alındı.Dün Vezirköprü ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşa ulaşmak için tarlaya inmeye çalışan helikopter ambulansa bir şahıs engel olmuştu. Bugün Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada helikopter ambulansının tarlaya inmesine izin vermeyen şahsın gözaltına alındığı açıklandı.Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Vezirköprü ilçemizde 2 Mayıs Cumartesi günü 112 helikopter ambulansının rahatsızlığı bulunan vatandaşımızı almak için tarlaya inmesine izin vermeyen şahısla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından

Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 17:30 ABONE OL
Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadına gözaltı
SAMSUN (İHA) – Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 112 helikopter ambulansının tarlaya inmesine izin vermeyen şahıs gözaltına alındı.
Dün Vezirköprü ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşa ulaşmak için tarlaya inmeye çalışan helikopter ambulansa bir şahıs engel olmuştu. Bugün Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada helikopter ambulansının tarlaya inmesine izin vermeyen şahsın gözaltına alındığı açıklandı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vezirköprü ilçemizde 2 Mayıs Cumartesi günü 112 helikopter ambulansının rahatsızlığı bulunan vatandaşımızı almak için tarlaya inmesine izin vermeyen şahısla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve gözaltı kararı verilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir. Ayrıca 112 helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen şahsa idari yönden 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadına gözaltı
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