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Müftülükten erken ezan açıklaması

(İHA) – Samsun İl Müftülüğü tarafından akşam ezanının iftara 1 saat kala erken okunması hakkında idari inceleme başlatıldığı açıklandı.Yapılan açıklamada, “03 Mayıs 2020 Pazar günü İlkadım ilçe Müftülüğü’müze bağlı Büyük Camii’nde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunmuştur. Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz” ifadeleri kullanıldı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 21:00 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 21:45 ABONE OL
Müftülükten erken ezan açıklaması
SAMSUN (İHA) – Samsun İl Müftülüğü tarafından akşam ezanının iftara 1 saat kala erken okunması hakkında idari inceleme başlatıldığı açıklandı.
Yapılan açıklamada, “03 Mayıs 2020 Pazar günü İlkadım ilçe Müftülüğü’müze bağlı Büyük Camii’nde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunmuştur. Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz” ifadeleri kullanıldı.
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Müftülükten erken ezan açıklaması
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