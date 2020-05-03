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’da yeni korona kararları

(İHA) – Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre Vezirköprü’nün Ovacık Mahallesi’ndeki karantina uygulaması sona ererken, Yabancılar Pazarı’nın ise 2. bir emre kadar kapalı kalmasına karar verildi.Korona virüsle mücadele kapsamında Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bir dizi önlem daha aldı. Alınan kararlar Samsun Valiliği’nin resmi internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu.Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“3 Mayıs tarihli ve 36 sayılı kararıyla; 18 Nisan tarih ve 29 karar nolu toplantısında alınan kararların

Giriş Tarihi: 3.5.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 20:45 ABONE OL
SAMSUN (İHA) – Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre Vezirköprü’nün Ovacık Mahallesi’ndeki karantina uygulaması sona ererken, Yabancılar Pazarı’nın ise 2. bir emre kadar kapalı kalmasına karar verildi.
Korona virüsle mücadele kapsamında Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bir dizi önlem daha aldı. Alınan kararlar Samsun Valiliği’nin resmi internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu.
Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“3 Mayıs tarihli ve 36 sayılı kararıyla; 18 Nisan tarih ve 29 karar nolu toplantısında alınan kararların 4 Mayıs Pazartesi saat 24.00’e kadar geçerli olmasına, ilimiz İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan Yabancılar Pazarı’nın İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün E.5929 sayılı genelgesine göre ikinci bir karara kadar kapalı kalmasına, korona virüsü vakalarının artış göstermesi nedeniyle 3 Mart tarih ve 14 karar nolu toplantısında 1 Nisan saat 07.00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verilen İlimiz Vezirköprü İlçesi Ovacık Mahallesi’nde son 14 günde yeni vaka görülmemesi üzerine 4 Mayıs tarih ve saat 07.00’den itibaren karantina kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.”

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Samsun’da yeni korona kararları
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