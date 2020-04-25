Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Şanlıurfa Haberleri Haliliye’de ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek

Haliliye’de ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek

Haliliye’de ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık sıcak yemek ve gıda siparişlerini evlerine ulaştırmaya devam ediyor.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile sosyal yardım işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde başlatılan sıcak yemek dağıtımı ve gıda siparişlerini Ramazan ayının başlamasıyla birlikte artırılan yeni kapasite ile sürdürüyor. Ekipler, belediyenin aşevinde hazırlanan iftarlık sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerin soflarına koymaya devam ediyor. Yine aynı kapsamda vatandaşların siparişleri üzerine hazırlanan gıda paketleri adreslere teslim ediliyor.Öte yandan Pandemi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma

Giriş Tarihi: 25.4.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 16:45 ABONE OL
Haliliye’de ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek
Haliliye’de ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık sıcak yemek ve gıda siparişlerini evlerine ulaştırmaya devam ediyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile sosyal yardım işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde başlatılan sıcak yemek dağıtımı ve gıda siparişlerini Ramazan ayının başlamasıyla birlikte artırılan yeni kapasite ile sürdürüyor. Ekipler, belediyenin aşevinde hazırlanan iftarlık sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerin soflarına koymaya devam ediyor. Yine aynı kapsamda vatandaşların siparişleri üzerine hazırlanan gıda paketleri adreslere teslim ediliyor.
Öte yandan Pandemi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında da çalışmalarına devam eden zabıta müdürlüğü ekipleri, açık olan fırınlarda maske, eldiven gibi korona virüs korunma tedbirleri kapsamında uyulması gereken tedbirleri denetledi. Hijyen ve gramaj denetimi de yapan ekipler, belirlenen kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Haliliye’de ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA