Eyyübiye’de temizlik çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediyesi korona virüs salgınına karşı ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.Eyyübiye Belediyesi korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği süreçte cadde ve sokakları tek tek köpüklü su ile yıkayıp, dezenfekte eden ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Salgının görüldüğü ilk günden itibaren oluşturulan temizlik ve dezenfekte timi ile ilçede adeta seferberlik başlatan ekipler, ana yollar başta olmak üzere girilmedik sokak bırakmayacak şekilde çalışma yürütüyor.Deterjanlı ve köpüklü su ile temizlenen sokaklar belirli periyotlarla tekrar yıkanıyor. Tüm birimler aralıksız bir şekilde saha çalışmalarını yürütürken, Eyyübiye Belediyesinin çalışmaları vatandaşlar tarafından takdir topluyor.