Şanlıurfa’da 2 mahalle ve bir bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 2 mahalle ve bir bina daha karantinaya alınırken, 3 mahallede uygulanan karantina uygulaması ise sona erdi.Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmasına karar verildi. Viranşehir ilçesi kırsal Kurtulmuş Mahallesi, Hilvan ilçesi kırsal Ovacık Mahallesi ile merkez Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan bir binada birer kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün süreyle karantina tedbirleri başlatıldı. Karar üzerine söz konusu adresler giriş ve çıkışlara kapatıldı.Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi, Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi ile Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesi’ndeki 3 ayrı binada uygulanan 14 günlük karantinanın ise sona erdiği belirtildi.