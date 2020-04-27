Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Şanlıurfa Haberleri Maske dağıtan ekiplere eldiven tepkisi

Maske dağıtan ekiplere eldiven tepkisi

Sokaktaki insanlara eldivensiz maske dağıtan Siverek Belediyesi ekipleri vatandaşların tepkisini çektiŞanlıurfa’nın Siverek ilçe belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında PTT Şubesi önünde sırada bekleyen vatandaşlara maske dağıttı. İddiaya göre maske dağıtımını bitiren ekipler, fotoğrafları belediyeye ait sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı gören vatandaşlar, dağıtımı yapan görevlinin kendi maskesini düzgün takmayıp eldivensiz bir şekilde vatandaşlara maske vermesine tepki gösterdi.Vatandaşlar, “Dağıtan bu şekildeyse halk ne yapsın”, “Ellerinde eldiven yok, kendi taktığı maskeyi de yanlış takmış”, “Maskeyi elle veriyor, maşallah bizim belediyeye”, “Maskeyi

Giriş Tarihi: 27.4.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 17:30 ABONE OL
Maske dağıtan ekiplere eldiven tepkisi
Sokaktaki insanlara eldivensiz maske dağıtan Siverek Belediyesi ekipleri vatandaşların tepkisini çekti
Şanlıurfa’nın Siverek ilçe belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında PTT Şubesi önünde sırada bekleyen vatandaşlara maske dağıttı. İddiaya göre maske dağıtımını bitiren ekipler, fotoğrafları belediyeye ait sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı gören vatandaşlar, dağıtımı yapan görevlinin kendi maskesini düzgün takmayıp eldivensiz bir şekilde vatandaşlara maske vermesine tepki gösterdi.
Vatandaşlar, “Dağıtan bu şekildeyse halk ne yapsın”, “Ellerinde eldiven yok, kendi taktığı maskeyi de yanlış takmış”, “Maskeyi elle veriyor, maşallah bizim belediyeye”, “Maskeyi neden çıplak elle dağıtıyorsunuz” şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maske dağıtan ekiplere eldiven tepkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA