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’da 1 mahalle ve 2 bina karantinaya alındı

’da korona virüs tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 2 bina karantinaya alınırken, bir mahallede uygulanan karantina uygulaması ise sona erdi.Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmasına karar verildi. Tedbirler kapsamında Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde ikamet eden bir kişide, Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi’nde ikamet eden bir kişide ve Ceylanpınar ilçesi kırsal Maden Mahallesi’nde ikamet eden bir kişide korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 1 mahalle ve 2 binada 14 gün

Giriş Tarihi: 27.4.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 22:15 ABONE OL
Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 2 bina karantinaya alınırken, bir mahallede uygulanan karantina uygulaması ise sona erdi.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmasına karar verildi. Tedbirler kapsamında Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde ikamet eden bir kişide, Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi’nde ikamet eden bir kişide ve Ceylanpınar ilçesi kırsal Maden Mahallesi’nde ikamet eden bir kişide korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 1 mahalle ve 2 binada 14 gün süreyle karantina tedbirleri başlatıldı. Karar üzerine söz konusu adresler giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi’nde uygulanan 14 günlük karantinanın ise sona erdiği belirtildi.
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Şanlıurfa’da 1 mahalle ve 2 bina karantinaya alındı
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