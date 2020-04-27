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’da kısıtlama bitti, alışveriş başladı

’da korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak alışveriş yaptı.İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 31 şehir de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesiyle birlikte vatandaşlar alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Ramazan ayı gelmesiyle birlikte evin temel ihtiyaçlarını almak için dışarı çıkan Şanlıurfalılar, çay, mercimek ve bulgur gibi gıda ürünlerini alarak, korona virüs tedbirleri çerçevesinde tekrar evlerine gittiler.4 günlük sokağa çıkma kısıtlamadan memnun

Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 15:15 ABONE OL
Şanlıurfa’da kısıtlama bitti, alışveriş başladı
Şanlıurfa’da korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak alışveriş yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 31 şehir de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesiyle birlikte vatandaşlar alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Ramazan ayı gelmesiyle birlikte evin temel ihtiyaçlarını almak için dışarı çıkan Şanlıurfalılar, çay, mercimek ve bulgur gibi gıda ürünlerini alarak, korona virüs tedbirleri çerçevesinde tekrar evlerine gittiler.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamadan memnun olduğunu belirten vatandaşlar, Ramazan ayı gelmesiyle ve evin temel gıda ihtiyacını temin etmek için dışarı çıktıklarını kaydetti.
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Şanlıurfa’da kısıtlama bitti, alışveriş başladı
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