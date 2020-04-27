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Traktör ile pulluk arasında feci ölüm

’nın Birecik ilçesinde traktör ile pulluk arasında sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi Abdulkadir Altıparmak (59), sabah saatlerinde tarlasını sürmek için evinden çıktı. Tek başına olduğu öğrenilen Altıparmak tarlayı sürmek için pulluğu traktörün arkasına bağlamaya çalıştı. Bu sırada traktör ile pulluk arasında sıkışan Altıparmak, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.Akıl almaz kazayı yakınları fark ettiÇiftçi Altıparmak’a telefonla ulaşamayan yakınları, akıl almaz kazayı saatler sonra

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:30 ABONE OL
Traktör ile pulluk arasında feci ölüm
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde traktör ile pulluk arasında sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi Abdulkadir Altıparmak (59), sabah saatlerinde tarlasını sürmek için evinden çıktı. Tek başına olduğu öğrenilen Altıparmak tarlayı sürmek için pulluğu traktörün arkasına bağlamaya çalıştı. Bu sırada traktör ile pulluk arasında sıkışan Altıparmak, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Akıl almaz kazayı yakınları fark etti
Çiftçi Altıparmak’a telefonla ulaşamayan yakınları, akıl almaz kazayı saatler sonra tarlaya giderek fark etti. Yakınları, Altıparmak’ı traktör ve pulluk arasında hareketsiz bir şekilde fark ederek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, 59 yaşındaki çiftçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Abdulkadir Altıparmak’ın cesedi kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Traktör ile pulluk arasında feci ölüm
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