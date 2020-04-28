Şanlıurfa’da facianın eşiğinden dönüldü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yakıt istasyonunda devrilerek alev aldı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun Haliliye mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 TA 128 plakalı tır, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki yakıt istasyonuna girerek devrildi. Devrilen tırdan duman yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Devrilen tırın yakıt istasyonuna çarpmaması ise büyük bir facianın önüne geçti. Devrilen tır ile yakıt istasyonu arasında 2 metre mesafe kaldığı görüldü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.