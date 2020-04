Kapı kapı dolaşıp öğrencilerine kitap ve test dağıttı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenler tarafından temin edilen test ve çalışma kitapları okul müdürü tarafından kapı kapı öğrencilere dağıtıldı.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Mustafa Çatalkaya, öğretmenler tarafından 8. sınıf öğrencileri için temin edilen test ve çalışma kitaplarını, öğrencilerinin kaldığı evleri tek tek gezerek dağıttı. Öğrencileriyle sosyal mesafeyi dikkate alarak ayak üstü sohbet eden Çatalkaya, her zaman telefonlarının açık olduğunu ve öğrencilerinin kafasına takılan her konuda kendilerini arayabileceklerini söyledi.Karşılarında okul müdürünü gören öğrenciler, heyecanlarını gizleyemedi. Okulu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok özlediklerini söyleyen öğrenciler, bir an önce okullarının açılmasını temenni etti.Öğretmenleriyle birlikte LGS’ye hazırlanan öğrencilerini ziyaret ettiklerini ve onların çalışması için test ve kitap dağıttıklarını belirten Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Mustafa Çatalkaya, "Öğrencilerimize tek tek şunu söyledik, zamanınızı iyi değerlendirin, derslerinizi iyi çalışın, takıldığınız yerlerde öğretmenleriniz size bir telefon kadar yakın. İstediğiniz zaman, isteğiniz saatte öğretmenlerinizi arayabilir, onlardan destek alabilirsiniz. Gerek rehber hocamız ve gerekse diğer öğretmenlerimiz olsun, öğrencilerimizin her zaman aramalarını bekliyorlar. Ziyaretimizde şunu çok iyi anladık ki öğrencilerimiz bizi çok özlemişler, bizler de onları çok özledik. Tez zamanda inşallah bu zor günler geçer ve öğrencilerimize kavuşuruz" diye konuştu.