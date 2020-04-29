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Vali Erin’den şirket ve kuruluşlara teşekkür

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasına ’daki iş dünyası da büyük destek vermeye devam ediyor.Şanlıurfa Valiliği tarafından sürdürülen maske, koruyucu ekipman ve sağlını önlemeye yönelik diğer tedbirler kapsamında yapılacak çalışmalara destek olan iş dünyası, Şanlıurfa İl Hizmetlerini Destekleme, Yaşatma ve Güçlendirme Derneği banka hesaplarına önemli bağışlarda bulundu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bağışta bulunan kurum, kuruluş ile şahıslara teşekkür etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs

Giriş Tarihi: 29.4.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 13:30 ABONE OL
Vali Erin’den şirket ve kuruluşlara teşekkür
Korona virüs salgınını önlemeye yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasına Şanlıurfa’daki iş dünyası da büyük destek vermeye devam ediyor.
Şanlıurfa Valiliği tarafından sürdürülen maske, koruyucu ekipman ve sağlını önlemeye yönelik diğer tedbirler kapsamında yapılacak çalışmalara destek olan iş dünyası, Şanlıurfa İl Hizmetlerini Destekleme, Yaşatma ve Güçlendirme Derneği banka hesaplarına önemli bağışlarda bulundu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bağışta bulunan kurum, kuruluş ile şahıslara teşekkür etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs pandemisi karşısında Türkiye Cumhuriyetinin dünyaya örnek gösterilen bir mücadele yürüttüğünü ve büyük başarılar elde ettiğini belirten Vali Erin, “Valiliğimiz tarafından virüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara destek olan tüm kurum kuruluşlarımızı, şirketlerimizi ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Böylesi önemli bir durum karşısında devletinin, milletinin yanında olduğunu gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum” diyerek teşekkür etti.

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Vali Erin’den şirket ve kuruluşlara teşekkür
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