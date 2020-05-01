Haliliye’de Göbeklitepe Kültür Evi projesi

Haliliye Belediyesi Sırrın Karşıyaka’da tamamlandığında bölgenin sosyal hayatını tamamıyla etkileyecek olan ‘Göbeklitepe Kültür Evi’ ihaleye hazır hale getirildi.Yüzde elli Kültür ve Turizm Bakanlığı hibesi ile hayata geçecek olan büyük proje içinde kütüphane, konferans salonu, gastronomi merkezi ve el sanatları merkezlerini de barındırıyor. 2 bin 625 metrekare kapalı alan ve yaklaşık 4 bin metrekare toplam alana sahip olan Göbeklitepe Kültür Evi tamamlandığında içinde okuma salonları, kütüphane, fuaye alanları, konferans salonu, mescit, mutfak, atölyeler, sergi salonu ve sınıflar yer alacak. Bölgenin ihtiyaç duyduğu sosyal donatı imkanlarına yanıt verecek olan tesisin kütüphanesinden yararlanacak olanlar aynı zamanda okuma yaparken veya ders çalışırken çay, kahve veya çorba gibi sıcak içecek ikramlarını da yudumlayabilecekler. Gastronomi merkezinde ise Şanlıurfa’nın kadim yöresel tatlarının yanı sıra, geniş kültürlerin tatlarına dair de eğitimler verilirken; el sanatları merkezinde, Şanlıurfa’da yeni ilklere de imza atılarak cam sanatı kursu, porselen sanatı ve ahşap oyma-işleme kursu gibi birçok kurs daha hayata geçecek.İlklerin unvanını koruyorSosyal Belediyeciliğin en iyi örneklerinden biri olan Haliliye Belediyesi ‘Göbeklitepe Kültür Merkezi’ aracılığı ile eğitici ve kursiyerlerin, sanatçı ve sanatseverlerin, yazar ve okuyucuların, aşçıların, gurmelerin, ustaların bir araya geldiği bir öğretim yuvası haline gelecek. Kısa sürede tamamlanması planlanan sosyal tesis Haliliye’ye bir kez daha ‘ilklerin belediyesi’ unvanı yenileterek sadece Haliliye’nin değil, Şanlıurfa’nın da gözdesi haline gelecek.