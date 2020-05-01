Şanlıurfa’da bir bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi’nde bir kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oturduğu binada 14 gün karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi ile Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesinde iki binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.