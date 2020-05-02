Şuski’de Ramazan mesaisi devam ediyor

Alt yapıda sorunsuz bir Şanlıurfa hedefi ile çalışmalarına devam eden ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ramazan ayında da çalışmalarını sürdürüyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı birimler, hem mevcut gündemde olan korona salgını hem de ramazan ayında da kentteki alt yapı hizmetlerini 24 saat esaslı olarak sürdürüyor. İçme suyu hat döşeme çalışmaları kapsamında şehir merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlar için kesintisiz içme suyu temini amacıyla ekipler uygulamalarına devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda birçok ilçenin kanalizasyon ve yağmur suyu eksikliğini gidermek adına hat döşeme çalışmaları için teknik ekipler; kalıcı çözümler üretmek amacıyla gerekli fizibilite çalışmaları, yeni projeler ve yeni hibe programlarını Şanlıurfa’ya kazandırmak için programlarını sürdürüyor.Vatandaşların talepleri ön planda tutuluyorŞUSKİ Kanalizasyon ve Bakım-Onarım Şube Müdürlüğünde ise ramazan ayında da yoğun bir çalışma sürdüren ekipler, kent merkezi ile ilçelerdeki kanalizasyon arızaları ve vidanjör taleplerine anında karşılık veriyor. Yoğun geçen yağış sonrası tıkanan mazgal ve rögarların bakım-onarımı için sahada yoğun çalışan ekipler sonraki oluşacak sağanak yağışlar içinde önlem almış oluyor. Sahada gerçekleşen faaliyet, hizmet ve vatandaşlar tarafından iletilen taleplerin anında koordineli bir şekilde ilgili birimlere aktarılması sonucunda olumlu geri dönüşler sağlanıyor. Ramazan ayı ve denk gelen sokağa çıkma yasağı süreçlerinde de çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ ekipleri son olarak Eyyübiye İlçesi Türk Meydanı Meşakiye caddesindeki arıza veren 225 nakil hattı 30 metrelik borularla değiştirilirken yine Eyyübiye ilçesi On İkiler mahallesinde yeni rögar yapımı, Haliliye ilçesi ızgara temizleme çalışmaları, Karaköprü ilçesi Akpiyar mahallesi Balıkayağı Bulvarı kayıp baca çıkarma ve yüksek bacaları yer seviyesine getirme çalışmaları ile Siverek ilçesi çermik yol kavşağında 800 duktil boru geçiş çalışmaları ile sahadaki uygulamalarını sürdürüyor.