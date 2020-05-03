Sokağa çıkma kısıtlaması aile bağlarını güçlendirdi

Korona virüsü nedeniyle yaklaşık bir ay önce Türkiye’deki 31 ilde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması, birçok ailenin bağlarını daha da güçlendirdi.Korona virüs nedeniyle yaklaşık bir ay önce Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 31 ilde hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması aile bağlarını da güçlendirdi. Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlar, kısıtlama nedeniyle evlerinde geçirdikleri zamanda birbirleriyle daha çok ilgileniyor. Kısıtlama, evlerde kitap okuma oranını da etkiledi. Kitap okuma oranı kısıtlamayla birlikte yükselmeye başladı.Kısıtlama sırasında ev halkıyla birlikte güzel zaman geçirdiklerini söyleyen Beşir Turan, “Sokak kısıtlaması kapsamında ev halkıyla daha güzel hayat geçiriyoruz. Bu kapsamda çocuklarımıza gereken ilgiyi gösterip sorunlarını dinliyoruz. Çocuklar sokağa çıkamadıkları için evde yarım kalan derslerini yapıyor, televizyona da baktıkları gibi oyun oynuyorlar. Eşim ise günün belirli aralıklarında ev işleri yaparak, çok sevdiği ev kedisinin bakımını yaparak gününü geçiriyor. Biz ev reisi olarak kitap okumayı tercih ederken, çocuklarımıza daha fazla zaman ayırmamızın mutluluğu içerisindeyiz“ dedi.