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Giriş Tarihi: 20.4.2021 09:55 Son Güncelleme: 20.4.2021 10:30

’da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 4 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 4 yaralı

’da dün gece iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ mahallesinde yaşanan olayda daha önce aralarında husumet bulunan iki aile birbirine girdi. Büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, Adnan Ç. (27), Mehmet Ç. (28), Fetih Ç. (30) ve henüz ismi tespit edilemeyen 20 yaşlarında bir genç de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler mahalleyi kontrol altına alırken yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 4 yaralı
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