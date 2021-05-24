Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kalp krizi sonucu vefat etti

İçişleri Bakanlığı tarafından Siverek Kaymakamı olarak görevlendirilen Hasan Ongu, 7 Aralık 2020 tarihinde Siverek'te göreve başlamıştı.

Bursa'da ailesinin yanına giden Hasan Ongu (40) dün gece saatlerinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASAN ONGU KİMDİR

1981 yılında Bursa'da doğan Hasan Ongu, aslen Erzurumludur. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2005 yılında mezun oldu.

Aynı yıl yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve 2006 yılı Ağustos ayında mülkî idare amirliği mesleğine intisâb etti. Teftiş stajını Isparta'da, kaymakam refikliği stajını Konya-Seydişehir'de tamamladıktan sonra Konya-Derebucak'ta kaymakam vekilliği yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği İngiltere'de 1 yıl kaldı ve Southampton Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü "Vatandaşlık ve Demokrasi" programında yüksek lisansını tamamladı. 93. dönem kaymakamlık kursunu bitiren Hasan Ongu şu görevlerde bulundu.

Mart 2009 - Eylül 2011 tarihleri arasında Kırıkkale – Sulakyurt Kaymakamı,

Eylül 2011 – Ağustos 2013 tarihleri arasında Erzincan – Kemah Kaymakamı,

Eylül 2013 – Temmuz 2015 tarihleri arasında Artvin Vali Yardımcısı,

Temmuz 2015 – Ağustos 2017 tarihleri arasında Hakkâri Vali Yardımcısı,

Eylül 2017 – Ağustos 2019 tarihleri arasında Artvin – Arhavi Kaymakamı,

Eylül 2019 – Aralık 2020 tarihleri arasında ise Çanakkale – Eceabat Kaymakamı

İçişleri Bakanlığı tarafından Siverek Kaymakamı olarak görevlendirilen Hasan Ongu, son olarak 7 Aralık 2020 tarihinde Siverek'te göreve başlamıştı.