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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DURDU AKÇA

Durdu Akça

Adalet Birlik Partisi
Durdu Akça
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı