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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜMİT ÖZTÜRK

Ümit Öztürk

Adalet Birlik Partisi
Ümit Öztürk
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
Kaynak: Anadolu Ajansı