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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI COŞKUN AYDEMİR

Coşkun Aydemir

Adalet Birlik Partisi
Coşkun Aydemir
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı