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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKAN SOLAK

Hakan Solak

Adalet Birlik Partisi
Hakan Solak
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı