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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYPERİ KÖSEOĞLU

Ayperi Köseoğlu

Adalet Birlik Partisi
Ayperi Köseoğlu
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı