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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CİHAN BOZKURT

Cihan Bozkurt

Adalet Birlik Partisi
Cihan Bozkurt
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı