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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL EMRE YILMAZ

İsmail Emre Yılmaz

Adalet Birlik Partisi
İsmail Emre Yılmaz
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı