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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERT BOZKURT

Mert Bozkurt

Adalet Birlik Partisi
Mert Bozkurt
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı