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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÜŞRA BÜLBÜL

Büşra Bülbül

Adalet Birlik Partisi
Büşra Bülbül
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı