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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARZU YILMAZ

Arzu Yılmaz

Adalet Birlik Partisi
Arzu Yılmaz
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı