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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEYNEP ULAŞ

Zeynep Ulaş

Adalet Partisi
Zeynep Ulaş
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı