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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN KOÇ

Osman Koç

Adalet Partisi
Osman Koç
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı