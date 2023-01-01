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ANASAYFA ŞEHİRLER BURSA ADALET PARTİSİ

1 BÖLGE - ADALET PARTİSİ

AP
KISALTMA :AP GENEL BAŞKAN :VECDET ÖZ KURULUŞ TARİH :1961
BURSA TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı