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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN DENİZ

Hasan Deniz

Adalet Partisi
Hasan Deniz
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı