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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERKAN CERAV

Erkan Cerav

Adalet Partisi
Erkan Cerav
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Erzincan
Kaynak: Anadolu Ajansı