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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ESRA EKER

Esra Eker

Adalet Partisi
Esra Eker
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı