Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI METİN AKGÜN

Metin Akgün

Adalet Partisi
Metin Akgün
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı