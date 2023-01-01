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ANASAYFA ŞEHİRLER İSTANBUL ADALET PARTİSİ

2 BÖLGE - ADALET PARTİSİ

AP
KISALTMA :AP GENEL BAŞKAN :VECDET ÖZ KURULUŞ TARİH :1961
İSTANBUL TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE 3 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı