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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAMİL EFE SUNGAR

Kamil Efe Sungar

Adalet Partisi
Kamil Efe Sungar
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı