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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEYNEP ÖZLÜK

Zeynep Özlük

Adalet Partisi
Zeynep Özlük
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı