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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLSEREN ÇETİN

Gülseren Çetin

Adalet Partisi
Gülseren Çetin
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı