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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORHAN DEDE

Orhan Dede

Adalet Partisi
Orhan Dede
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Kilis
Kaynak: Anadolu Ajansı