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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RECEP BÖBER

Recep Böber

Adalet Partisi
Recep Böber
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı