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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAZMİ TANRIKULU

Nazmi Tanrıkulu

Adalet Partisi
Nazmi Tanrıkulu
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı