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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖKALP AVCI

Gökalp Avcı

Adalet Partisi
Gökalp Avcı
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı