Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİME DELİL

Fatime Delil

Adalet Partisi
Fatime Delil
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Siirt
Kaynak: Anadolu Ajansı