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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ŞEYHMUS EKİNCİ

Mehmet Şeyhmus Ekinci

Adalet Partisi
Mehmet Şeyhmus Ekinci
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Siirt
Kaynak: Anadolu Ajansı