Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RECEP KARAMAN

Recep Karaman

Adalet Partisi
Recep Karaman
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı