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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULVAHAP ŞAHİN

Abdulvahap Şahin

Adalet ve Kalkınma Partisi
Abdulvahap Şahin
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
  • MESLEĞİ : Tıp doktoru
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1988
Kaynak: Anadolu Ajansı