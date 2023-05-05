Kurtcan Çelebi

ÖZGEÇMİŞİ

1985 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden lisans düzeyinde mezun oldu. Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan Çelebi, savunma sanayi alanında üretici olarak da çalışmalarını sürdürmektedir. 2007 yılından bu yana AK Parti çatısı altında birçok görevde bulunan Çelebi, 2007-2011 yılları arasında Mamak İlçe Gençlik Kollarında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversiteler Başkanlığı, Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011’de gerçekleştirilen Mamak İlçe Gençlik Kolları 3. Olağan Kongresinde, İlçe Gençlik Kolları Başkanı seçildi. 2012’de gerçekleştirilen Genel Merkez Gençlik Kolları 3. Olağan Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi ve sırasıyla Yerel Yönetimlerden ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılıkları görevlerinde bulundu. 3 Eylül 2014’te Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görevlendirilen Çelebi, 2015 yılında gerçekleştirilen Ankara İl Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresinde tekrar İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi ve 2018 yılında gerçekleştirilen İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresine kadar bu görevine devam etti. 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Mamak Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2018 yılı genel seçimleri milletvekili adaylığı için bu görevinden ayrılan Çelebi, 27. Dönem Genel Seçimlerinde AK Parti Ankara 3. Bölge milletvekili adayı olarak gösterildi. 18 Ağustos 2018’de gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresinde Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyeliği görevine seçildi. Ayrıca 2018-2021 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında Ege Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. 24 Mart 2021’de gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetlerde bulunan Kurtcan ÇELEBİ, evli ve iki çocuk babasıdır.